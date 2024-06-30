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مصادر بالكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات ولم تصلنا تعليمات للتقليص

01:44 م الأحد 30 يونيو 2024

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

كشفت مصادر مختلفة بشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه حتى اللحظة لم ترد أي تعليمات بتقليص مواعيد تخفيف الأحمال لساعتَين بدلًا من ٣ ساعات، مؤكدةً أنه جار العمل بنظام الساعات الثلاث بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ والذي يبدأ تنفيذه من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة والنصف مساء كل يوم.

ونوهت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن هناك كميات معينة من الطاقة الكهربائية "الميجا وات" يقوم التحكم القومي للكهرباء بتحديدها ومطالبة كل شركة بتنفيذ الخطة ذاتيًّا وَفق الأحمال وطبيعة كل منطقة، مع عدم الإخلال بالنظام المتبع؛ أي أن التخفيف لا يقل عن ساعتَين ولا يزيد على ٣ ساعات.

واستبعدت المصادر عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية تحديدًا خلال الأيام الحالية؛ نظرًا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة.

القابضة لكهرباء مصر تقليص مواعيد تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال
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