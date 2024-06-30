وزير النقل يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات المشتركة

كتب- محمد نصار:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، جيلسومينا فليوتي، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

حضر اللقاء قيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل سواء في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكد وزير النقل، الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميًا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش).

وتم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر - مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبو قير بالإسكندرية بالإضافة إلى تطوير خط شربين/ قلين/ كفرالشيخ/ دمنهور).

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، حيث يساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.