حدث ليلًا| موعد غرة شهر المحرم 1446 هـ.. وقرارات التعليم بشأن امتحان الفيزياء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

بشرى وتحذير.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

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وزير الآثار يهنئ القطاع السياحي والفائزين بانتخابات "اتحاد الغرف السياحية"

تقدم، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بالتهنئة للقطاع السياحي وللأعضاء الستة المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، حيث قامت اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات.

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الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2024 / 2025 بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم وفق عدد من الضوابط.

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بداية العام الهجري بهذا الموعد.. معهد الفلك يعلن غرة شهر المحرم لعام 1446 هـ

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، وهو اليوم الثاني ليوم الرؤية.

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خالد منتصر موجهًا رسالة لطلاب الثانوية العامة: عمرنا ما هنتقدم طول ما الشعب عنده مشكلة مع الفيزياء

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب المفكر، على شكاوى طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

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توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة أثناء تفقده أعمال إصلاح كسر مفاجئ بإحدى خطوط مياه الدقي

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بنطاق حي الدقي؛ للوقوف على نسب التنفيذ.

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رسميًا.. التموين تعلن قرارًا مهمًا بشأن سعر الخبز المدعم للقطاع العام والخاص

أعلنت وزارة التموين، رسميًا تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص.

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بقدرة 100 ميجاوات بالسخنة.. مدبولي يشهد توقيع اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

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احتراق 3 تكييفات وعدم تأثر هيكل المبنى.. ننشر التقرير الخاص بأسباب حريق ستاد الإسكندرية

كشفت اللجنة المشكلة للوقوف على أسباب وملابسات حريق ستاد الإسكندرية الذي نتج عنه إلغاء مباراة كرة القدم بين فريقى سموحة وبيراميدز عن تقريرها والتوصيات الخاصة والتلفيات التي حدثت في الاستاد.

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حجازي يكشف موقف تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة.. وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه جار تصحيح امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لافتا إلى أن الكنترولات لا تزال تصحح الأسئلة المتعلقة بالامتحان.

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وزير التعليم يكشف قرارات الوزارة بشأن صعوبة امتحان الفيزياء

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن صعوبة امتحان الفيزياء، لافتا إلى أنه في انتظار تقرير اللجنة التي شكلتها الوزارة بشأن مراجعة الامتحان.

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