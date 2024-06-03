سابقة هي الأولى من نوعها.. 6 صور وفيديو ترصد إنزال أكبر الفنادق العائمة في بحيرة ناصر

20 جنيهًا للذكرة.. ٢٥ صورة لقصر محمد على بالمنيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت شركة المقاولون العرب، عن إنزال أكبر الفنادق العائمة ببحيرة ناصر باستخدام الوسائد الهوائية فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر.

وبحسب منشور لـ"الشركة" عبر "فيسبوك"، فإنها نجحت في الانتهاء من تدشين وإنزال الفندق العائم ملكة أبو سمبل، التابع لشركة ملكة أبو سمبل للسياحة النيلية، والذي يعد من أكبر الفنادق العائمة التي تعمل ببحيرة ناصر خلف السد العالى.

وأنزلت "المقاولون العرب"، الفندق، باستخدام الوسائد الهوائية ( Airbags ) حيث تمكن العاملين بإدارة ترسانة المعصرة وترسانة أسوان التابعتين لشركة المقاولون العرب بالتعاون مع شركة ( Ezz Steel ) من إتمام الإنزال بنجاح.

ويبلغ وزن الفندق العائم ( 3000 طن ) وطول 109 متر وعرض 15,50 متر وارتفاع 15,50 متر (أربعة أدوار).

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