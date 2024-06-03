شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة، و الوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، و السواحل الشمالية الغربية 31 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.