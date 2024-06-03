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أبرزها طيارين دليفري.. 15 فرصة عمل متاحة في "الجيزة" بهذا الموعد - (الشروط والتقديم)

09:17 م الإثنين 03 يونيو 2024

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ملتقى وظيفي بمقر الجهاز لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة رائدة في مجال الألبان، بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها، عبر "فيسبوك"، الإثنين، أن الملتقى الوظيفي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث يتوفر خلاله عدد من فرص عمل يمكن للمواطنين التقديم عليها.

ووفق منشور "الجيزة"، فإن أن الوظائف المطلوبة، كالآتي: (شيف أجبان، مساعد شيف أجبان، سيلز، أوردر تيكر، كاشير، خدمة عملاء فروع، طيارين دليفري "يمتلك دراجة بخارية"، لا يشترط المؤهل، مشرفين سكن "يمتلك دراجة بخارية أو سيارة"، عمال خدمات - لا يشترط المؤهل، محاسب فرع، موظفة استقبال، موظفة خدمة عملاء، أخصائي موارد بشرية، أخصائي تسويق إلكتروني،

وجاءت شروط فرص عمل الجيزة، كالآتي:

- السن من 18 وحتى 35 عام.

- المؤهل متوسط وعالي.

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

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فرص عمل متاحة في الجيزة طيارين دليفري رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة فرص عمل للشباب
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