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BBC

مصطفى بكري يكشف موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

08:34 م الإثنين 03 يونيو 2024

مصطفى بكري

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كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على التغيير الوزاري المرتقب معتبرًا هذا التغيير بأنه الأكبر من نوعه.

قال بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الحكومة الجديدة ستُقدم أولًا إلى البرلمان للموافقة، ومن ثم تؤدي اليمين الدستورية قبل أن تتسلم مهامها الجديدة.

ويتوقع الإعلامي مصطفى بكري إعلان تشكيل الحكومة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى.

وتطرق بكري إلى تشكيل المحافظين، مشيرًا إلى أنهم يُعتبرون في حكم المستقيلين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة بعد الكشف عن تشكيل الحكومة الجديدة.

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