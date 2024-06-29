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BBC

عمرو أديب يكشف موقفه من قرار الحكومة بغلق المحلات الساعة 10 مساءً

11:39 م السبت 29 يونيو 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على إعلان رئيس مجلس الوزراء، بـ غلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساءً اعتبارًا من أول يوليو.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إن هناك أصوات داخل المجتمع المصري ضد قرار مجلس الوزراء، بغلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساءً اعتبارًا من أول يوليو.

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن أغلب دول العالم تغلق جميع المحلات التجارية في 10 مساءً، متابعًا: "أغلب دول العالم تغلق أبواب محالها التجارية في العاشرة مساءً وقلما تجد بها مطاعم مفتوحة لما بعد الحادية عشر وكل منطقة مخصص لها صيدلية واحدة تعمل في الفترة المسائية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "أنا مش بقول إن قرار رئيس الوزراء صح أو غلط، العالم بيعمل كده، هل إحنا عايزين نظام غير العالم؟! ممكن يكون عندنا أسباب وجيهة، بس أنهو الأفضل للمصريين أشغل الكافيهات للفجر بإضاءة قد كده، ولا أشغل المستشفيات والمنازل والمصانع بلا انقطاع للكهرباء؟".

غلق المحلات تخفيف الأحمال عمرو أديب
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