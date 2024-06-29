الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2024 / 2025 بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم وفق عدد من الضوابط.

وجاءت ضوابط قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2024 / 2025 بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، بحسب بيان وزير الأوقاف، السبت، كالتالي:

1- اجتياز اختبار القبول في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

3- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها (500 جنيه)، عن العام الدراسي، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

4- الدراسة بالمراكز مسائية تبدأ 3 أو 4 بعد الظهر وفق ما يقرره كل مركز.

5- الأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز، علمًا بأن عدد مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم ( 30 ) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وتؤهل لإعداد محفظ متميز ومعتمد.

وجاءت المراكز المؤهلة لإعداد محفظ متميز ومعتمد، كالتالي:

١. القاهرة مسجد النور بالعباسية.

٢. الجيزة مسجد الاستقامة.

٣. القليوبية مسجد ناصر ببنها.

٤. المنيا: مسجد قاسم المصري - بمغاغة.

٥. المنيا: مركز الفولي – بندر المنيا.

٦. المنيا: مسجد العرفانى – ملوى.

٧. البحيرة: مسجد ناصر – دمنهور.

٨. الدقهلية: مسجد أبو دبوس.

٩. المنوفية: سيدي خميس.

١٠. سوهاج: مسجد عبد العال - طهطا.

١١. سوهاج: مسجد القطب - سوهاج.

١٢. الشرقية: مسجد الفتح بالزقازيق.

١٣. الإسكندرية: مسجد سيدي جابر.

١٤. الغربية: مسجد صادق الرافعي - طنطا.

١٥. شمال سيناء: مسجد النصر - العريش.

١٦. قنا: سيدي عبد الرحيم القنائي - قنا.

١٧. جنوب سيناء: مسجد الزهراء - طور سيناء.

١٨. الوادي الجديد: مسجد ناصر - الخارجة.

١٩. أسيوط: مسجد الحق - أسيوط.

٢٠. بني سويف: مسجد على بن أبى طالب - بني سويف.

٢١. كفر الشيخ: مسجد الفتح - الاستاد.

٢٢. الفيوم: مسجد دلائل الخيرات - الفيوم.

٢٣. دمياط: مسجد البحر - دمياط.

٢٤. أسوان: مسجد منصور حمادة - أسوان.

٢٥. الأقصر: مسجد آل يحيى - الأقصر.

٢٦. الإسماعيلية: مسجد الإسماعيلي - الإسماعيلية.

٢٧. السويس: مسجد عمر بن الخطاب - السويس.

٢٨. مرسى مطروح: المسجد الكبير - مطروح.

٢٩. البحر الأحمر: مسجد الميناء - الغردقة.

٣٠. بورسعيد: مسجد مريم - بور سعيد.

وأوضح وزير الأوقاف، أن التقدم يكون كالآتي:

- إلكترونيًا، من هنا.

- مقر المراكز المذكورة أعلاه، بدءًا من الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

وأشار "جمعة"، إلى أن التقديم سواء إلكترونيًا أو بالمقار يكون متاح لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، سواء في مجال تحفيظ القرآن الكريم، أو إيفاد القراء للخارج، أو غيرهما من المجالات.

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك حرصها على خدمة القرآن الكريم وحسن تعليمه لمن يريدون إتقان تلاوته يسرنا.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة

الشركات تخضع للتحقيق.. "السياحة": أرسلنا بالمستندات المتسببين في أزمة تأشيرات الزيارة بالحج للوزارة