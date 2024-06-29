قائد الدفاع الجوي في العيد الـ 54: نمتلك قدرات تكنولوجية لحماية سماء مصر - (حوار)



حوار- محمد سامي:

في ذكرى الاحتفال بعيد قوات الدفاع الجوى، حرص مصراوي، على لقاء اللواء أركان حرب ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوي، ضمن احتفاليات الدفاع الجوي بعيده السنوى، والذي أوضح خطة قواته في التطوير والتحديث وتنويع مصادر التسليح.

وإلى نص الحوار:

- تحتفل قوات الدفاع الجوي كل عام في الثلاثين من شهر يونيو بعيد الدفاع الجوي نرجو إلقاء نبذة تاريخية عن ذلك اليوم؟

بداية أتوجه بالشكر والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواح م ومصابي العمليات والقادة والرواد الأوائل الذين أدوا مهامهم باخلاص وإقتدار لنحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الدفاع الجوى والذي سيظل خالدًا في ذاكرة التاريخ.

ففي مثل هذا اليوم تمكنت تجميعات الدفاع الجوي لأول مرة من إسقاط عدد (2) طائره فانتوم، وعدد (2) طائره سكاى هوك وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتي وصل إلى عدد 12 طائره بنهاية الأسبوع وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم.

واتخذت قوات الدفاع الجوي يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدًا لها حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقيه لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء مصرنا الحبيبة.

- يعتبر حائط الصواريخ أحد مفاتيح نصر أكتوبر 73 نرجو من سيادتكم القاء الضوء بماذا تعني هذة الكلمة وكيف تم إنشاء هذا الحائط؟

فى إطار توفيرالدفاع الجوي عن التجميعات الرئيسية للتشكيلات التعبوية والقواعد الجوية والمطارات على طول الجبهة غرب القناة تم التخطيط لإنشاء حائط الصواريخ هو عبارة عن تجميع قتالي متنوع في أنساق متالية داخل مواقع ودشم محصنة من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات قادرعلى صد وتدمير الطائرات المعادية وقام رجال الدفاع الجوى بدراسة بناء حائط الصواريخ بإتباع أحد الخيارين.

الخيار الأول:

القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات وقبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات.

الخيار الثاني:

الوصول بكتائب حائط الصواريخ إلى منطقة القناة علي وثبات أطلق عليها (أسلوب الزحف البطئ) وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفي له.. وهو ما أستقر الرأي عليه.

وجسدت بطولات وتضحيات رجال الدفاع الجوي ومن خلفهم أبطال المهندسين العسكريين والشركات المدنية في ظل استهداف العدو الجوي للتجهيزات الهندسية لكتائب الصواريخ وكانت ملحمة عطاء لهؤلاء الرجال في الصبر والتصميم والتحدي وفعلا تم تجهيزمواقع النطاق الأول ميدانيًا شرق القاهرة واحتلالها خلال 3 ليلة وامتداد التغطية بمسافة 50 كم دون أي رد فعل من العدو ثم الانتقال المتتالي لكتائب الصواريخ على وثبات خلال 6 ليلة لاحتلال ثلاث نطاقات جديدة وحتي مسافة 30 كم غرب القناة وتلي ذلك الانتقال إلى مواقع متقدمة بما يحقق امتداد التغطية شرق القناة وخلال خمس أشهر من إبريل حتى أغسطس عام 1970 استطاعت كتائب الصواريخ المضادة للطائرات من منع العدو الجوي من الاقتراب من قناة السويس مما أجبر العدو على قبول (مبادرة روجرز) لوقف اطلاق النار اعتبارًا من صباح 8 أغسطس 1970.

- الحديث عن حرب أكتوبر لا ينتهي.. نرجو من سيادتكم القاء الضوء كيف قام الدفاع الجوي المصري بتحطيم اسطورة الذراع الطولى لاسرائيل في حرب أكتوبر 1973؟

الحديث عن حرب أكتوبر 73 لا ينتهي وسنكتفي بذكر نبذه عن دور قوات الدفاع الجوي في هذة الحرب، في ذلك التوقيت وصل العدو الجوي إلى كفاءة قتالية عالية وتسليح حديث متطور تمثل في شراء طائرات ميراج من فرنسا والتعاقد مع الولايات المتحدة على شراء الطائرات الفانتوم وسكاي هوك حتى وصل عدد الطائرات قبل عام 1973 إلى 600 طائرة أنواع مختلفة، بدأ رجال الدفاع الجوي الإعداد والتجهيز لحرب أكتوبر 1973 بالتدريب الواقعي أثناء حرب الاستنزاف ومن خلال حرمان العدو الجوي من إستطلاع قواتنا غرب القناة بإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكتروني (الإستراتوكروزار) صباح يوم 17 سبتمبر 1971، استكمال التسليح بأنظمة جديدة من الاتحاد السوفيتى، (70) كتيبة سام (2، 3)– الكوادرات - صواريخ محمولة على الكتف – شيلكا"، استكمال الحقل الراداري على الارتفاعات المنخفضة بأجهزة رادار جديدة لها القدرة على مقاومة الإعاقة تطوير فكر الاستخدام ببناء الدفاع الجوي عن التجميعات الرئيسية للقوات والأهداف الحيوية على أكثر من نسق وبما يحقق امتداد التغطية شرق القناة تقليل المسافة مابين الكتائب بما يمكن من التغطية المتبادلة تكثيف الوقاية المباشرة عن كتائب الصواريخ وسرايا الرادار التوسع في أعمال كمائن والمناورة المستمرة لمفاجأة العدو الجوي وتحقيق أكبر خسائر به التجهيز الهندسى لمواقع الدفاع الجوى لتكون محصنة مع إنشاء مواقع هيكلية وتنفيذ أعمال الإخفاء للمعدات والمواقع ففى اليوم الأول للقتال يوم السادس من أكتوبر1973 هاجم العدو القوات المصرية القائمة بالعبور حتى أخر ضوء بعدد من الطائرات كرد فعل فوري توالت بعدها الهجمات الجوية بأعداد صغيرة من الطائرات خلال ليلة 7/6 أكتوبر وتصدت لها وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات حتى نجحت في إسقاط العديد من الطائرات بالإضافة إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين، وفي صباح يوم 7 أكتوبر 1973 قام العدو بتنفيذ هجمات جوية على القواعد الجوية والمطارات المتقدمة وكتائب الرادار ولكنها لم تجني سوى الفشل ومزيد من الخسائر في الطائرات والطيارين.

وخلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب فقد العدو الجوي أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه الذى كان يتباهى بهم، وصدرت الأوامر للعدو الجوي بعدم الإقتراب من قناة السويس لمسافة لا تقل عن 15 كم مما جعل "موشى ديان" يعلن في رابع أيام القتال عن أنه عاجز عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية وذكر في أحد الأحاديث التلفزيونية يوم 14 أكتوبر 73 أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها ثقيلة بدمائها).

- تعتبر منظومة الدفاع الجوي المصري من أعقد منظومات الدفاع الجوي بالعالم.. نرجو من إلقاء الضوء على عناصر بناء المنظومة؟

هناك صراع دائم ومستمر بين منظومات الدفاع الجوي والعدائيات الجوية الحديثة التي أصبحت لا تقتصر على الطائرات المقاتلة بل شملت الطائرات الموجهة بدون طيار بأنواعها الصواريخ (الباليستية / الطوافة) الأسلحة الموجهة جو أرض ( فائقة السرعة / ذات المقطع الراداري الصغير) – صار وقذائف المدفعية والهاونات مما يتطلب إمتلاك منظومة دفاع جوي متكاملة لإكتشاف ومجابهة العدائيات الجوية الحديثة.

عناصر منظومة الدفاع الجوي: عناصر استطلاع وإنذار "طائرات إنذار مبكر - رادارات محمولة جواً (المنطاد) – الرادارات الأرضية" ودعمها بعناصر المراقبة الجوية بالنظر لإكتشاف كافة العدائيات الجوية وإنذار القوات عنها فى التوقيت المناسب عناصر إيجابية من المقاتلات والصواريخ والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف لتوفير الدفاع الجوي عن التجميعات الرئيسية للجيوش الميدانية – الأهداف الحيوية بالدولة مراكز القيادة والسيطرة الآلية على مختلف المستويات للقيادة والسيطرة على جميع عناصر المنظومة تعمل فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية وتولى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة إهتماماً كبيراً فى دعم قوات الدفاع الجوى بتوفير أحدث المنظومات من عناصر الإستطلاع والإنذار والعناصر الإيجابية وكذا مراكز القيادة والسيطرة لتتمكن قوات الدفاع الجوى من التعامل مع كافة التهديدات والتحديات الحديثة.

- ممكن توضح أسلوب قوات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر ومدى ما وصلت إلية من تطوير وتحديث؟

تقوم قوات الدفاع الجوي بتنفيذ مهامها بدعم من القيادة السياسة والقيادة العامة للقوات المسلحة من خلال عدة محاور أبرزها التطور النوعى لنظم التسليح من خلال إمتلاك منظومات تسليح متنوعة المصادر قادرة على مجابهة العدائيات المتطورة من خلال خطة مقسمة على مراحل وأسبقيات مع الحفاظ على الموجودات الحالية من الأسلحة والمعدات وعلى ضوء ذلك تم تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث أجهزة الرادار المتنوعة تسليح نقاط المراقبة الجوية بالنظر بمستشعرات حديثة (كهروبصرية/حرارية) بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة مع تحديث نظام القيادةوالسيطرة الآلية بالأيادي والخبرات المصرية للتأمين السيبراني وكذا تطوير العملية التعليمية/ التدريبية لتأهيل/ تدريب الفرد المقاتل ورفع المستوى العلمي والتدريبي لتحقيق المواصفات المنشودة واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في تصنيع المعدات.

- هناك نوعان من الردع (بالتلويح / بالإخفاء) تعودنا من قوات الدفاع الجوى استخدام أسلوب الردع بالإخفاء وهذا ظهر جلياً خلال حرب أكتوبر من خلال ظهور أسلحة مفاجئة للعدو بالرغم من كل أساليب وإمكانيات الإستطلاع التى إستخدمها ممكن سيادتك توضح لنا كيف يتم إستخدام هذه السياسة فى ظل إمكانيات العالم حاليا التى جعلت من العالم قرية صغيرة لا يمكن إخفاء أى أسرار بها ؟

أصبحت المعلومات متاحة أمام الجميع فى عصر السموات المفتوحة سواءًا بالأقمار الصناعية أو أنظمة الإستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفوري للمعلومة نحن لدينا اليقين إلى أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات ولكن يكمن فى قدرتنا على تطوير فكر إستخدام السلاح والمعدة بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة تطوير ما لدينا من أنظمة تسليح بسواعد أبنائنا علاوة على الارتقاء المستمر بمستوى تأهيل الفرد المقاتل لتحقيق المفاجأة من خلال الإستعداد القتالى العالى للقوات كما نؤمن بمبدأ (وما خفي كان أعظم) سواء كان تسليح جديد أو تبني فكر استخدام غير نمطي وأساليب وتكتيكات مبتكرة.

- حظر الدول العظمى لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة أجبرنا لسنين عديدة على استخدام أسلحة تم تدبيرها وفقًا لإشتراطات وأولويات الدول المصنعة.. فوجئنا خلال معرض إيديكس 2023 بعدد من المنتجات التى قامت قوات الدفاع الجوى بإبتكارها وتحديثها كيف أستطاعت قوات الدفاع الجوى تحقيق هذا الإنجاز؟

تولي القيادة السياسية إهتماماً بالغاً بتوطين التكنولوجيا والأهتمام بالبحث العلمي اعتمادًا على الكوادر الوطنية كانت البداية إنشاء مركز للبحوث الفنية والتطوير بسواعد كوكبة من ضباط الدفاع الجوي المتمزيين الذين تم تأهيلهم داخل وخارج مصر والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) في المجالات العلمية المتنوعة وكانوا هم حجر الأساس لمنظومة التحديث على نقل والتطوير سعياً لإمتلاك تكنولوجيا تصنيع أنظمة دجو مصرية حرصنا وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة من خلال أعمال التطوير والتصنيع المشترك بعمق يصل إلى نسبة 100% تدريجيًا حيث قامت قوات الدفاع الجوي بأيدي مقاتليها النابغين بصناعة "رادار مصري – مراكز قيادة وسيطرة - أنظمة تعارف - طائرات هدفية – أنظمة مجابهة للطائرات الموجهة بدون طيار"، بالتعاون مع المراكز البحثية بالقوات المسلحة والجهات المدنية وبالاستفادة من القاعدة الصناعية بكل من الهيئة العربية للتصنيع"،

وزارة الإنتاج الحربي وتم الوقوف على مدى الصلاحية للاستخدام الفعلي الميداني بواسطة مقاتلي قوات الدفاع الجوي وتضع قوات الدفاع الجوي نصب عينيها دائماً الحلول الغير نمطية للمشكلات الفنية التى نواجهها فى ظل تعقد التكنولوجيا والتطور السريع فى العدائيات الجوية .



- أظهرت الصراعات الحديثة ومن أمثلتها الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية الأمن السيبرانى والذكاء الإصطناعى.. نرجو من سيادتكم القاء الضوء على ما قامت به قوات الدفاع الجوي لتأمين تسليحها ومراكز اتخاذ القرار؟

أتفق معك على أهمية الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي في ظل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، اتخذت قوات الدفاع الجوي إجراءات فنية وتكتيكية عديدة لتأمين مراكز القيادة والسيطرة وأنظمة ومعدات الدفاع الجوي والشبكات ضد حرب المعلومات وبالإستفادة من مركز البحوث الفنية والتطوير دجو والكيانات الفنية بالقوات المسلحة وبفضل الضباط المختصين في هذا المجال علاوة على تأهيل كوادر داخل / خارج الجمهورية، ونشر الوعي السيبراني بالفرق الحتمية (ضباط / ضباط صف) لمجابهة حرب المعلومات وطبعاً مفيش دولة تعلن عن كل ما لديها من إمكانيات وقدرات للمجابهة.

- من الدروس المستفادة لحرب أكتوبر أهمية الارتقاء بالمستوى الفني للمقاتل القادر على استخدام الأسلحة الحديثة المتطورة تكنولوجياً.. ممكن سيادتك تلقى الضوء على أسلوب تجهيز المقاتلين بقوات الدفاع الجوي (ضباط - جنود)؟

تدرك قيادة قوات الدفاع الجوي أن الثروة الحقيقية تكمن في الفرد المقاتل الذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوي خططنا إلى تطوير مهارات وقدرات الفرد المقاتل من خلال ثلاث مسارات.

الأول: إعادة صياغة شخصية الفرد المقاتل.

الثاني: تطوير العملية التعليمية.

الثالث: تطوير العملية التدريبية.

بالنسبة للمسار الأول: كان لزاماً علينا أن نقوم بالبناء الفكرى للفرد المقاتل وتشكيل ثقافة الإدراك بشكل تراكمي لتكوين شخصية الفرد المقاتل التي تتميز بحسن الخلق والتمسك بالقيم وتتصف بالولاء، الإنتماء، حب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء عن الأرض وذلك من خلال الاهتمام بالعوامل النفسية (التوافق النفسي – الصمود النفسى- الأمن النفسى – الروح المعنوية- الانضباط العسكرى)



التي لهم من تأثير على المقاتل أثناء التدريب أو في العمليات العسكرية وتبعث فيه روح القتال وقهر العدو والإيمان بالنصر وتزوده بالقوة والقدرة على التغلب على المصاعب والعقبات تنفيذ خطة توعية لغرس وتنمية وترسيخ الفهم الصحيح والفكر المعتدل للأديان السماوية والقيم والمثل الأخلاقية وبما يحقق حماية الفرد المقاتل وتحصينه ضد الحروب النفسية ، والأفكار المتطرفة والهدامة وكذا مجابهة التأثير السلبي لمواقع التواصل الإجتماعي وشبكة المعلومات الدولية

بالنسبة للمسار الثاني: تم إعداد خطة شاملة تتماشى مع اساليب التعليم الحديثة لتطوير العملية التعليمية بقوات الدفاع الجوى لجميع عناصرها الدارس، هيئة التدريس، البيئة التعليمية (مناهج ومراجع، وسائل، فصول تعليمية، ميادين التدريب بهدف الوصول إلى المواصفات المنشودة للفرد المقاتل (نفسيا / معنوياً / بدنياً / فنياً / انضباطياً) تطوير الفرق الحتمية المؤهلة للضباط وضباط الصف من خلال إنتهاج إستراتيجية التعليم التفاعلي بإستخدام تطبيقات مستحدثة

تشجيع مشاركة الدارسين وتفاعلهم مع المستوى العلمي وتنمية مهارات التواصل الإعداد الشخصى لجميع الموضوعات النظرية وإقتصار دور المعلم فى التدريب العملى والتوجيه والتصحيح التقييم الدقيق لمستوى الأداء وتحديد أنسب مجالات العمل للدارسين تأهيل الضباط بالخارج بناءاً علي متطلبات التسليح وبما يضمن الآتى نقل فكر وأسلوب إستخدام معدات / أنظمة الدفاع الجوى الحديثة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

بالنسبة للمسار الثالث: يتم إتباع سياسة تدريبية تعتمد على الإستفادة من جميع وسائل وطرق التدريب المتطورة من خلال معسكر تدريب مركز بمركز التدريب التكتيكي لقوات دجو لرفع كفاءة المعدات وتنمية القدرات القتالية للفرد المقاتل مع التوسع فى استخدام المقلدات الحديثة وتدريب الأفراد على الرمايات التخصصية في ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية إجراء التدريبات المشتركة لإكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب تخطيط إدارة العمليات للدول العربية والأجنبية.

- يواكب التطور السريع في تكنولوجيا الطيران تطور أسرع في تكنولوجيا الدفاع الجوي.. فما هو الدور الذي قامت به كلية الدفاع الجوي لإعداد الطلاب في ظل التطور في التكنولوجيا؟

كلية الدفاع الجوي من أعرق الكليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط تم إنشائها فى يوليو 1974 كأحد الدروس المستفادة بعد حرب أكتوبر في سبتمبر 1979تم إدخال التعليم الهندسي لمواكبة التطور التكنولوجى في أسلحة ومعدات الدفاع الجوى الحديثة وفي إطار التطوير المستمر في قواتنا المسلحة الباسلة أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية تضم جميع الكليات العسكرية بهدف إعداد وتخريج ضباط تتوفر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية للخدمة فى وحدات ق م تولى قوات الدفاع الجوى إهتماما بأعمال التطوير المستمر للكلية من خلال

عدة محاور: المحور الأول "تطوير أسلوب اختيار أعضاء هيئة التدريس" بترشيح الضباط أوائل الدفعات للعمل بالكلية بعد أكتسابهم الخبرة العملية بالتشكيلات والوحدات.

المحور الثاني "تطوير وتحديث المناهج الدراسية بالكلية"، من خلال التحديث المستمر لمختلف المناهج التخصصية والعسكرية والهندسية وزيادة الأقسام الهندسية من الميكاترونكس وأنظمة الحاسب الآلي بجوار قسم الاتصالات.

المحور الثالث: (تطوير طرق وأساليب التدريس وإبتكار مساعدات تدريب متطورة) من خلال تزويد الفصول الدراسية والمعامل بشاشات تفاعلية تجمع كل وسائل التعليم السمعية والبصرية لإثراء العملية التعليمية وجذب إنتباه الطلبة وتوفير حسن المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي.

المحور الرابع: (تطوير البيئة التعليمية بالكلية) من خلال التعاون العلمى مع المعاهد والمراكز العلمية المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة وبالإستفادة من توصيات الضباط الحاصلين على الدراسات العليا، (64 دكتوراة، 61 ماجستير).

المحور الخامس: (تطوير أداء البحث العلمى) في إطار انطلاق إستراتيجية الدولة الحالية لتوطين الصناعات التكنولوجية إبتداءً من الاهتمام بالموهوبين والمبتكرين من الشباب وبدعم وإشراف من القيادة العامة للقوات المسلحة تم تنظيم مسابقة الإبتكارات العلمية بين أبناء الكليات والمعاهد العلمية المدنية المناظرة بتشريف القائد العام للقوات المسلحة وكذلك تم تنفيذ المؤتمر العلمى الدولى للإتصالات (ITC-EGYPT) بكلية الدفاع الجوي لثلاث أعوام متتالية لتنمية مجالات التعاون العلمية والبحثية بإشتراك أعضاء هيئة التدريس والدارسين وتستعد الكلية حالياً لانعقاد المؤتمر العلمي في نسخته الرابعة خلال يوليو 2024 مما كان له مردود إيجابي في تطوير فكر أبناءنا الضباط ومساهمتهم في تطوير وتحديث نظم التسليح المختلفة، وكذلك تنمية مهارات أبناءنا من القطاع المدنى وزيادة مشاركتهم الوطنية مع قواتهم المسلحة.



- يُعد الإهتمام بالجانب المعنوي شرط ضروري للارتقاء بمستوى أداء مقاتلى قوات الدفاع الجوي.. ماذا تقدمون سيادتكم فى هذا الجانب لأبنائكم المقاتلين؟

تدرك قيادة قوات الدفاع الجوي أن الثروة الحقيقية تكمن في الفرد المقاتل الذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوي ولابد من شموله بالتوعية والتدريب والحفاظ على روحه المعنوية وأننا نؤمن بأهمية حل المشكلات وتوفير المناخ المناسب والرعاية اللازمة للقوات كمقابل بسيط لما يقدموه من جهد وعرق كلّْ فى موقعه من خلال توفير سبل الإعاشة الحضارية وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء الحضارية للوحدات المقاتلة الميسات المتطورة والمراكز الثقافية والترفيهية لرفع الروح المعنوية للمقاتلين ولا نغفل أهمية ترسيخ العقيدة الدينية المتفردة للمقاتل المصري التي تميزه عن باقي المقاتلين كذلك تم إنشاء مجموعة من دور الدفاع الجوي لتقديم الخدمات الاجتماعية للضباط وأسرهم، فضلاً عن التطوير المتلاحق للقرية الرياضية المتكاملة لقوات الدفاع الجوي بما تمثله من قيمة مضافة لخدمة القطاع الرياضيّ المدني بما تحتويه من أنشطة رياضية مختلفة تناسب جميع الفئات لتأهيل أبناء قوات الدفاع الجوي وأسرهم وكذا المدنيين تحرص قيادة قوات الدفاع الجوي على تحفيز القادة والضباط وكذا أبنائهم وبث روح التنافس الشريف بينهم عن طريق تنظيم المسابقات (العلمية ، الرياضية) وتكريم المتميزين منهم كما تهتم قوات الدفاع الجوى بالزيارات لأبنائها المصابين بالمستشفيات دورياً للإطمئنان عليهم كنوع من المشاركة المجتمعية المستحقة لهؤلاء الرجال.

- في ظل تحول دول العالم إلى التجمع في تكتلات وتحالفات قوية وشراكات تسمح لها بمجابهة العدائيات المحتملة.. ممكن سيادتك توضح أسلوب قوات الدفاع الجوي في تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة؟

تعزز قوات الدفاع الجوي العلاقات مع نظائرها بالدول الصديقة من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، أمريكا "النجم الساطع".. روسيا "سهم الصداقة".. اليونان "ميدوزا"..باكستان "حماة السماء".. السعودية "السهم الثاقب".. الأردن "العقبة".. الكويت "سيف العرب"، ونخطط لتدريبات مشتركة مع دول أخرى في المستقبل القريب بما يزيد من الروابط مع الدول الصديقة ويساعد على تبادل الخبرات والمهارات، الاشتراك في المسابقات الدولية مع الدول المتقدمة (روسيا، الصين) حصلت قوات الدفاع الجوى على مراكز متقدمة في هذه المسابقات ومن أمثلتها السماء الصافية تبادل الزيارات والمعايشة داخل الوحدات المتماثلة لتبادل الخبرات العملية تبادل حضور أنشطة بقوات / مراقبين لإكتساب وتبادل الخبرات والمهارات والتعرف على أحدث التكتيكات عقد ورش عمل لتبادل الخبرات في مختلف المجالات (العمليات، التدريب، البحوث الفنية والتطوير،....) تبادل تأهيل الضباط وضباط الصف بالدورات العامة والتخصصية.

- كل قائد بالقوات المسلحة بيبقى عنده أحلام نفسه يحققها.. ممكن نعرف من سيادتكم إيه هى أحلامكم اللى نفسك تحققها لقوات الدفاع الجوي خلال فترة قيادتكم؟

فى البداية أود أن أوضح نحن كرجال عسكريين نعمل طبقاً لخطط وبرامج محددة وأهداف واضحة ولا مجال للأهواء الشخصية في إدارة العمل، منظومة العمل بالقوات المسلحة تسمح لكافة المستويات القيادية بالمشاركة فى صناعة القرارات ودائماَ تتوفر الفرصة لعرض أفكارنا وإحلامنا للتطوير والتحديث على المستويات الأعلى ودرجها ضمن الخطط لكن على المستوى الشخصى فور تكليفى للعمل كقائد لقوات الدفاع الجوى عرضت على القيادة العامة عدد من الخطط اللى تم إعدادها بواسطة المختصين وأولويات تنفيذها ليتماشى الإداء بقوات الدفاع الجوى مع فكر القيادة العامة للقوات المسلحة وطبيعة المتغيرات السياسية والإقليمية كان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها اعتبار العام الحالي هو عام التدريب وأعمال الفكر ورفع الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

- فى نهاية لقائنا وفى ظل المتغيرات الحالية ممكن سيادتك تبعث رسالة طمأنينة من خلالنا لشعب مصر؟

أؤكد للشعب المصري أن قيادتنا السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة تولي قوات الدفاع الجوي كافة الدعم لضمان التطوير والتحديث المستمر بكافة أسلحة ومعدات الدفاع الجوي لإمتلاك القدرة لمجابهة العدائيات الجوية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وأود أن أطمئن الشعب المصري أن قوات الدفاع الجوي تعمل ليل نهار سلماً وحرباً مُرابضين فى مواقعهم فى كل ربوع مصر وأن نظل دوما جنوداً أوفياء .. حافظين العهد .. مضحيين بكل غالْ ونفيس .. نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها.