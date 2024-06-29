خالد منتصر موجهًا رسالة لطلاب الثانوية العامة: عمرنا ما هنتقدم طول ما الشعب عنده مشكلة مع الفيزياء

كتب- محمد أبو بكر:

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب المفكر، على شكاوى طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

وقال "منتصر"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، السبت، الشعب اللي عنده مشكلة مع الفيزياء مش هيشوف تقدم.

وأضاف الكاتب والمفكر، كل الأجهزة اللي غيرت حياتنا نتاج علم الفيزياء، وقت مالطالب يروح امتحان الفيزياء مبتسمًا حنتقدم.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، قال إن هناك شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء وأخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وأكد "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم وجه لجنة فنية لإصدار تقرير عن مواصفات الورقة الامتحانية للفيزياء.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنها لجنة محايدة وتصدر تقارير دقيقة عما ورد في ورقة الأسئلة والإجابة ولو هناك أسئلة تحتمل أكثر من إجابة في الاختيار من متعدد سيتم مراعاة ذلك، واتخاذ إجراء بعدها على الفور، حيث إن قرارها سيكون في صالح الطلاب.

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