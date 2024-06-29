توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة أثناء تفقده أعمال إصلاح كسر مفاجئ بإحدى خطوط مياه الدقي

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بنطاق حي الدقي؛ للوقوف على نسب التنفيذ.

ووجه "راشد"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، وهي "العقارات بميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

وكلف محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية، موضحًا بأنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط المتخصصة في التعامل مع تجمعات المياه الكبيرة؛ لسرعة إنجاز الأعمال، وتوفير سيارات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء المجاورة وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مع شفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، إلى جانب فتح بالوعات المطر والصرف لتصريف تجمعات المياه .

كما كلف "المحافظ"، القيادات التنفيذية، بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح؛ لمتابعة الأعمال وإزالة أية معوقات؛ لضمان الانتهاء منها في فترة وجيزة، مؤكدًا على تواجد دوريات الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتسيير الحركة المرورية بالمناطق المحيطة بموقع كسر خط المياه، وإجراء عددًا من التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.



ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بسرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الاصلاح، وتمهيد الطرق؛ لعدم إعاقة حركة سير المواطنين مشددًا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الأعمال.

وبحسب "الجيزة"، توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة