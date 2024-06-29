وفاة الدكتور محمد فريد الشربيني رئيس جمعية الجراحين المصرية

توفي الدكتور محمد فريد الشربيني، أستاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة ورئيس جمعية الجراحين المصرية والمدير الأسبق للمستشفى الجامعي الرئيسي، اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والمهني. وترك الشربيني أثرًا كبيرًا في تطوير جراحة العامة في مصر، وتخرج على يديه آلاف الطلاب الذين استفادوا من علمه وخبرته.

موعد جنازة وعزاء الدكتور الشربيني

أعلن الدكتور أحمد محمد فريد، نجل الفقيد، وفاة والده، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم السبت بمسجد النور أمام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، والعزاء سيقام بدار المناسبات بجامع النصر الاثنين بعد صلاة المغرب.

نعي كلية الطب بجامعة المنصورة

ونعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، الدكتور الشربيني، قائلًا: "بكل الحزن والأسى تنعي كلية الطب العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الدكتور محمد فريد الشربيني، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة والمدير الأسبق للمستشفى الجامعي الرئيسي والرئيس الحالي للجمعية المصرية للجراحين."

السيرة الذاتية للدكتور الشربيني

- أستاذ الجراحة العامة منذ 1995.

- مؤسس ورئيس وحدة جراحة القولون والمستقيم والشرج عام 1998.

- مدير مستشفى المنصورة الجامعي من 1999 إلى 2001 ومن ثم في 2005.

- مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة من 2005 إلى 2007.

- رئيس مجلس أقسام كلية الطب من 1/8/2009.

- أمين جمعية الجراحين المصرية 2005.

- رئيس المجموعة المصرية لجراحي القولون 2004-2008.

- رئيس شرف جمعية جراحة القولون المصرية حتى الآن.

- عضو الجمعية الدولية للجراحة ومدير إقليمي لمدة 6 سنوات.

- عضو الجمعية الأمريكية لجراحي القولون، وجمعيات عالمية أخرى.

- نائب رئيس جمعية حوض البحر المتوسط من 1998 إلى 2002.