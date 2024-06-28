الزميلة سارة أبو شادي تتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة 2023 -(صور)

عقده خالد الجندي.. أول لقطات من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمود بكار:

تسلمت الزميلة سارة أبوشادي رئيس قسم الخارجي بموقع مصراوي جائزة الشباب، عن تحقيقها المنشور على موقع مصراوي تحت عنوان "أطباء السخرة.. محنة الأطباء المقيمين في المستشفيات الحكومية"، وذلك ضمن جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية عن عام 2023.

وأقام مجلس أمناء الجائزة، اليوم الجمعة، حفلا لتسليم الجائزة، في مبني على ومصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم.

وقام الكاتب الصحفي إسلام عفيفي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم الفائزين الجوائز.

وشملت قائمة الفائزين، الكاتب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح على جائزة شخصية العام الصحفية، والكاتب الصحفي الكبير عبدالله عبدالسلام من الأهرام بجائزة أفضل كاتب مقال، ومنح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير جمال حسين.

وفازت الصحفية منال عبيد (الأهرام) بجائزة صحافة الفيديو عن موضوع "الرمال المتحركة تدفن قرية بأكملها في الوادي الجديد".

وفاز المصور الصحفي طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة أفضل صورة صحفية عن "مظاهرة حاشدة في الأزهر بعد صلاة الجمعة دعما لغزة والأقصى".