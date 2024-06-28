عقده خالد الجندي.. أول لقطات من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة -(صور)

كتب-أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة على عريسها أحمد محمد بحر، في مسجد محمد علي بالقلعة، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

وحضر عقد القران عدد من الإعلاميات أبرزهم، رولا خرسا و بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.