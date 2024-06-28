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عقده خالد الجندي.. أول لقطات من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة -(صور)

08:39 م الجمعة 28 يونيو 2024
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة
  • عرض 18 صورة
    عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة

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كتب-أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة على عريسها أحمد محمد بحر، في مسجد محمد علي بالقلعة، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

وحضر عقد القران عدد من الإعلاميات أبرزهم، رولا خرسا و بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.

الإعلامية مفيدة شيحة عقد قران ابنة مفيدة شيحة مسجد محمد علي بالقلعة الشيخ خالد الجندي ابنة مفيدة شيحة
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