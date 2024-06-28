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رقص وفرحة عامرة.. مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها: فرحة عمري -(فيديو وصور)

05:41 م الجمعة 28 يونيو 2024
  • عرض 5 صورة
    مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها
  • عرض 5 صورة
    مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها
  • عرض 5 صورة
    مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها
  • عرض 5 صورة
    مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها
  • عرض 5 صورة
    مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، فيديو تحتفل خلاله بعقد قران ابنتها منة.

وشاركت "شيحة"، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، فيديو ترصد خلاله تجهيزات عقد قران ابنتها، على إحدى أغاني الفنان أحمد سعد.

ومن المقرر إقامة الحفل مساء اليوم، حيث تواصل الإعلامية مفيدة شيحة تجهيزات إقامة الحفل والاستعداد لكتب كتاب ابنتها.


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مفيدة شيحة ابنة مفيدة شيحة عقد قران
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