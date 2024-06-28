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BBC

أبرزها "رأس السنة الهجرية وذكرى الثورة".. إجازات شهر يوليو 2024

03:04 م الجمعة 28 يونيو 2024

الإجازات الرسمية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ساعات قليلة وينتهي شهر يونيو الجاري، إذ أن نهاية الشهر تكون يوم الأحد المقبل، وهو إجازة رسمية بناء على ما أقره رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.

وارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن أيام إجازة شهر يوليو 2024، ويرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).

الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952).

الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

إجازة رأس السنة الهجرية إجازات شهر يوليو 2024 إجازة ذكرى ثورة 1952
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