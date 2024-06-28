برلمانية: مصر فقدت مليون متر مربع مساحات خضراء في 4 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلبات إحاطة لوزراء البيئة والتنمية المحلية والنقل، بسبب قطع الأشجار، موضحة أن قطع الأشجار ليس السبب الوحيد في ارتفاع درجة الحرارة، ولكنه أحد الأسباب، في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن الدولة عليها التزام فيما يتعلق بالبيئة.

وأضافت "عبدالناصر"، خلال حوارها ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، ":أين الرقابة والحساب، مما يحدث، أنا شخصيًا لا أعلم من بالضبط المسئول عن قطع الأشجار، ومعلوماتنا تشير إلى أن هناك قطع للأشجار وتقليص المساحات الخضراء في مصر خلال السنوات الماضية، بما أثر على المناخ وساهم في ارتفاع درجات الحرارة".

وذكرت البرلمانية، أن مصر فقدت مليون متر مربع من المساحات الخضراء خلال 4 سنوات، قائلة: "قطع أشجار عمرها سنوات حاجة تحزن، الناس عاوزة ضل شجرة".

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