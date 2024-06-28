رئيس تغيرات المناخ: قطع الأشجار بدون داعي مُجرم.. وشركات السيارات مسؤولة عن العوادم

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور محمد فهمي، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن قطع الأشجار بدون داعي مجرم وفقًا للقانون والدستور.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد أبو طالب"، على قناة "أزهري"، أنه تم قطع عشرات الآلاف من الأشجار في مصر ولكنها غير مؤثرة على المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها 250 مليون شجرة اقتصادية، بينها 18 مليون شجرة نخيل، وكذلك المانجو، وقطع 10 آلاف شجرة لن يكون لهم تأثير على المناخ الحي، لقرية أو مدينة.

وأكد رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن شركات السيارات هي المسؤولة عن العوادم أيضًا، وهناك غيابات قامت بعملها شركات السيارات العالمية "تكفير عن ذنوبها" بحد قوله.

وتابع: البعض يزعم أن مصر ضد البيئة والطبيعة، ودا حرام، واقترح أن كل واحد يقطع شجرة يزرع مكانها، وهناك من يستغل الأزمات، ومناخ مصر حار ولكن لم يختلف عن 1000 سنة مضت.

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