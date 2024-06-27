مصطفى بكري عن التعديل الوزاري: أوعوا تحبطونا وتجيبوا ناس أي كلام

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مشروع توشكى يشهد كل أنواع زراعة التمور على مساحة 38 ألف فدان لتدخل مصر بهذا المشروع موسوعة جينيس، لافتا إلى أن توشكى مجتمع جديد يشهد كل أنواع المشروعات الزراعية بقيمة 600 مليار جنيه.

وعلق الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: القوات المسلحة دائما متواحدة في المشروعات المجتمعية؛ باعتبارها مهمة وطنية، معلقا: الشعب المصري غضبان من حاجات كتير في البلد لكنه لن يفرط في مصر، وهو الشعب الذي ينتظر تغييرا جذريا من الرئيس السيسي في كل مجالات الحياة، وخاصة التغيير الوزاري.

وتابع مصطفى بكري قائلا: اوعوا تحبطونا وتجيبوا لنا ناس أي كلام.. يا دكتور مصطفى متاخدش قرارا تزيد احتقان البلد.. حركوا المحافظين في المحافظات.. لموا البلد وفوقوا شوية وكل وزير خلاص قاعد على الكرسي.

وشدد مصطفى بكري قائلا: تعالى يا رئيس الحكومة مجلس النواب نتناقش ونحن نكن لك كل احترام.. واستشيروا من لديهم الخبرة ونحتاج وزراء شباب.. وابعدوا عن الأزمات والمشكلات.. وأفضل فرصة لحل الأزمات هي التعديل الوزاري الجديد.