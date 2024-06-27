ربع قرن من النجاح ومكملين.. رنين تستكمل توسعاتها في السوق المصري وتفتتح فرع مرسى مطروح

إعلان تحريري

إيماناً من رنين بقوة السوق المصري ودعمها للاستثمار الدائم به ولزيادة ثقة عملائها، تستكمل رنين خطتها التوسُعية بافتتاح الفرع رقم 54 بمدينة مرسى مطروح يوم الخميس 27 يونيو؛ وكما اعتادت رنين بمفاجأة عملائها دائماً، ستتيح لهم 1500 هدية من خلال هذا الفرع وخصومات تصل لـ 50% لمدة 3 ايام من الافتتاح.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة رنين مدحت موسى إن: "شركة رنين متواجدة في السوق المصري منذ أكثر من 25 عاما بداية من التسوق عبر الهاتف، والتليفزيون، مضيفا: ومن المؤكد أنه على مدار ربع قرن واجهنا العديد من التحديات الكثيرة والمختلفة، ولكن كان هناك دائماً ثقة قوية في السوق المصري، ولهذا الخطط المستقبلية دائماً ما تشمل توسعات أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة فرص توظيف المصريين، وخدمة أكبر قاعدة من العملاء باختلاف أماكنهم وأذواقهم وتعزيز ثقتهم برنين، مما يساهم في زيادة معدل النمو السنوي بنسب أعلى من المخطط له".

وتابع: "فرع مطروح يعد ثاني خطوة في خطة رنين لتوسعات 2024 بعد افتتاح فرع الغردقة، حيث نستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المصري، وتأكيد على ثقة عملائنا من خلال الوصول إليهم في جميع محافظات مصر، لتلبية احتياجاتهم عن طريق تقديم تنوع هائل من مستلزمات المنازل من أجهزة كهربائية وأثاث وأدوات منزلية من أفضل العلامات التجارية المصرية والعالمية بأنسب الأسعار وأجود خدمة، من خلال موظفينا المدربين على أعلى المستويات لمنح تجربة فريدة عند التسوق لدى رنين".

وأوضح: "لأن رنين عشرة سنين، فنحن دائماً نحرص على ان نتوسع في جميع محافظات مصر لخدمة أكبر عدد من العملاء الذين دعمونا وأعطونا ثقتهم، ولهذا نحرص على أن نوفر لهم أقوى العروض والخصومات والسحوبات والهداية بجميع فروع رنين على مدار العام من خلال المناسبات والأعياد مثل عيد الأم ومشابهاته، والجمعة البيضاء واحتفالات نهاية العام، كما نتميز بمهرجان "على وش جواز" الذي أقيم هذا العام في فترة من 9 مايو حتى 16 يونيو والذي من خلاله قدمنا لعملائنا هدايا وخصومات بقيمة ضخمة.

وأكد: ستواصل رنين توسعاتها وثقتها بالسوق المصري ودعمها للاقتصاد والعمل دائماً على توسيع قاعدة عملائها وزيادة ثقتهم بها من خلال تعاونها المثمر مع أقطاب الصناعة لتطوير جودة منتجاتهم وزيادة قدراتها التنافسية ومن خلال الشراكات مع البنوك وجهات التقسيط لتوفير وتسهيل السداد لجميع عملاءها. رنين عشرة سنين.