"شنطة يد بربع مليون جنيه".. قرار عاجل لـ "حماية المستهلك" بشأن شكوى الفنانة هاجر أحمد

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر خاص مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أنه ورد إلى الجهاز شكوى بتاريخ 2 مايو 2024 من أحد المواطنين، بشأن تضرره من إحدى الكيانات التجارية العاملة في مجال التنظيف بعدم تنظيف حقيبة اليد فضلًا عن وجود قطع بها وليست بالحالة التي كانت عليها قبل التنظيف.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم قيد الشكوى برقم 1224928 في جهاز حماية المستهلك.

وأكد أنه بناءً على ما سبق، اتخذ جهاز حماية المستهلك جميع الإجراءات القانونية حيال الشكوى، والتي أسفرت عن وجود شبهة تقديم خدمة معيبة وعدم إصدار فاتورة قانونية من جانب المشكو في حقه.

واختتم، أنه طبقًا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والقانون رقم 10، تم إحالة الأمر للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تقدم، وهو تقديم المشكو في حقه خدمة معيبة وإصدار فاتورة مخالفة للقانون.

وكانت الفنانة هاجر أحمد، عن تقديمها شكوي لجهاز حماية المستهلك ضد مغسلة، وذلك بعد أتلفت لها شنطة تقدر ب 5000 آلاف دولار .

وقالت:"تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة ، من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار.

وتابعت: لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها، قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعًا.

وأضافت: اتصلت بيهم قُلتلهم بصيتوا على الشنطة ولا لأ، قالولي طبعًا سهلة جدًا وهتوصل خلال أسبوع متقلقيش، قُلت تمام وأكدت أنها مش بتتغسل بماية ولا بتدخل غسالة، قالولي لا طبعًا لا ماية ولا غسالة ليها مواد معينة.

واستكملت هاجر أحمد: سبتهم خالص وبعتهولي بعد أسبوع، والصدمة كانت اللوجو بتاعها اللي بـ ماء الدهب ممسوح، والشنطة محروقة من جوة والأيد بتاعتها مكسورة، ومتقطعة من الجناب كلها دايبة وكل معالمها راحت، اتصلت بيهم قُلتليهم عايزة صاحب المكان كلمت واحد مش فاكرة اسمه، وقالي أنا شريك في المكان ونعملك اللي أنتي عايزاه، وتحت أمرك وكان محترم أوي أول مكالمة وقالي ابعتيلي الشنطة.

وقالت هاجر أحمد : بعتله الشنطة اللي حاطنها في كيس بلاستيك، وبعتوهالي تاني وحط فيها كيس منفوخ عشان تسند طولها وبعتهالي معاها بوكيه ورد، طبعًا أنا رجعت الورد، وشوفت الشنطة، وكلمت الراجل قُلتله عملت إيه قالي رجعتهالك جديدة، قُلتله حضرتك واعي للي بتقوله الشنطة احترقت أنتم ضحكتوا عليّا، الشنطة مبقاش ليها معالم واللوجو بتاعها اتمسح.

استكملت هاجر أحمد قائلة: يرد يقولي ما هو ده اللي أنتِ هتسامحيني فيها، قُلتله لا طبعًا علي فكرة أنتم سمعتكوا وحشة جدًا، وناس كتيرة عندهم تجارب سيئة معاكم، وعندي سكرين شوت أنكم بوظتوا حاجات كتير جدًا وكلها غالية، لأني سألت عليهم، قالي طيب مدام أنتِ عملتي كده، اللي تعرفي تعمليه اعمليه وأخبطي راسك في الحيطة.