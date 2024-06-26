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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - مرسى مطروح"

04:50 م الأربعاء 26 يونيو 2024
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    القطارات
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    القطارات
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    القطارات
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    القطارات
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    القطارات

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، وفق المواعيد التالية:

1- اعتبارا من الاثنين 1/7/2024

- تعديل تركيب قطار 1004 (القاهرة/ أسوان) ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 (القاهرة/ مرسى مطروح) ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

2- اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2/7/2024

- تعديل تركيب قطار 81 (أسوان/ القاهرة) ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 1209/ 1208 (مرسى مطروح/ القاهرة) ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطار
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