غرق مركب سفاري بسبب اصطدامه بالشعاب المرجانية بمرسى علم وتحرك عاجل من البيئة

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تابعت حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم.

وأصدرت الوزيرة، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري، والذي كان يقل عددًا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.

وكان ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى إيكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.

وشددت وزيرة البيئة، على سرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفاري من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شحوط المركب السياحي وبيان الخسائر التي حدثت في منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.