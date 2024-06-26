إعلان

BBC

غرق مركب سفاري بسبب اصطدامه بالشعاب المرجانية بمرسى علم وتحرك عاجل من البيئة

04:21 م الأربعاء 26 يونيو 2024

غرق مركب سفاري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تابعت حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم.

وأصدرت الوزيرة، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري، والذي كان يقل عددًا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.

وكان ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى إيكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.

وشددت وزيرة البيئة، على سرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفاري من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شحوط المركب السياحي وبيان الخسائر التي حدثت في منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

غرق مركب سفاري مرسى علم البيئة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتكلفة ربع مليار جنيه.. 18 صورة ترصد تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة