ثورة غيَّرت مجرى التاريخ المصري الحديث.. جبالي يهنئ الشعب بذكرى "30 يونيو"

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمةً بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامةً فارقةً في تاريخ الوطن.

وأضاف رئيس "النواب" أن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيَّرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمَّل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

ووجه جبالي تحية إلى جيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل؛ على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعًا.

وتابع رئيس البرلمان: بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم واسمي، بخالص التهنئة إلى مصر شعبًا وقيادة وحكومة، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

واختتم جبالي: حفظ الله مصر وَوَفَّقَ قائدها الرئيس السيسي؛ لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.















