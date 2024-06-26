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"فيه حد هيتحاسب؟!".. مجدي الجلاد يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول أزمة انقطاع الكهرباء

03:44 م الأربعاء 26 يونيو 2024

مجدي الجلاد

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قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام؛ التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن الاعتذار الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للشعب المصري، بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، غير كاف.

أضاف الجلاد، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "السؤال هنا: فيه حَد هيتحاسب على اللي حصل ده ولَّا لأ؟!".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا": "صحيح أن الاعتذار من الحكومة للشعب شيء إيجابي.. ولكن أرجو من الدكتور مصطفى إنه يتحمل مني 3 أو 4 أسئلة، الحكومات اتعملت عشان التخطيط أولا، والتخطيط هو الذي يؤدي إلى إدارة أمور المواطنين؛ لكن هل تخطيط الحكومة ليس في حساباته أن الصيف سيشهد ارتفاع لدرجات الحرارة وبالتالي ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء؟!".

وتساءل الجلاد: هل نسيت الحكومة أن أن هناك امتحانات للثانوية العامة تنعقد حاليًّا؟ وهل رأت الطلاب يذاكرون في الشوارع والمقاهي والجمعيات الخيرية.. هل ده ما كانش معروف؟!".

واستكمل: "السؤال المهم في أزمة الطاقة.. إحنا ما كُنَّاش عارفين إننا هنقابل مشاكل في الأيام الصعبة دي؟! ما كُنَّاش عارفين إن فيه ناس ممكن تموت وطلبة هتسقط بسبب اللي بيحصل؟! وناس تتبهدل في أكل عيشها؟!".

واختتم رئيس تحرير مؤسسة "أونا": "أعتقد أن الاعتذار جيد؛ لكنه غير كافٍ، ومن حقنا أن نسأل: هل سيحاسب أحد على هذه الأزمة، أم لا؟".

مجدي الجلاد انقطاع الكهرباء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ارتفاع درجات الحرارة استهلاك الكهرباء
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