بيان من الجيزة بشأن سلامة المياه بأحد شوارع "المعتمدية"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه عقب رصد شكوى لأحد المواطنين علي صفحات التواصل الاجتماعي، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة كرداسة لمعاينة حالة المياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مشكلات بشارع مسجد سيد علي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار شارع الجمعية الزراعية بقرية المعتمدية بمركز كرداسة محل شكوي مواطن.

وبناءا علي تكليف محافظ الجيزة، انتقلت اللجنة للمنطقة محل الشكوي وتم سحب عينات من المياه لفحص جودتها ومدي اختلاطها بأي شوائب حيث تم تحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتخصصة والمعتمدة وتبين جودة المياه وخلوها من اي مشكلات وسلامتها للاستخدام الادمي.