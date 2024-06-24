مصدر يكشف موقف معبر رفح.. ودخول المساعدات عبر "كرم أبو سالم"

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، لحين عودة تشغيل معبر رفح.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وجدد المصدر تأكيد مصر رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وتسيطر قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ يوم 7 مايو الماضي، بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وقبل أيام، أحرق الاحتلال صالة المغادرين وعدداً من مرافق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ما يزيد عن 40 يوماً من السيطرة عليه.

وسبق أن اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ويعيش سكان غزة على شفا المجاعة مع تباطؤ شديد في وصول المساعدات إليهم، وسط تحذيرات من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.