"خطة جديدة".. تغيير مفاجئ في مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مركز التحكم أبلغ شركات التوزيع في تمام الثانية ظهرا بزيادة مواعيد تخفيف الأحمال لـ3 ساعات بدلا من ساعتين تبدأ من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءا أو لحين ورود تعليمات أخرى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيادة مدة التخفيف لـ3 ساعات جاء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية ما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي وصلت لـ١٣ مليون متر مكعب فقط في حين أن اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء ٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميا.

ونوه المصدر إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتلاشي تخفيف الأحمال عن المناطق التي تشهد عقد امتحانات الثانوية العامة، وأن هناك تعليمات بالحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية لمختلف لجان الامتحانات.