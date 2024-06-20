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صور نهارية وليلية.. تفاصيل تطوير وتوسعة كوبري المنيب بالجيزة

12:55 م الخميس 20 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

انتهت وزارة النقل، من تطوير وتوسعة كوبري المنيب في محافظة الجيزة ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه.

ونشرت وزارة النقل، صورًا لكوبري المنيب بالجيزة بعد تطويره، مُعلقة: "مصر بتعمل عظمة.. اتفرج وشوف جمال بلدك".

ويبلغ طول كوبري المنيب المطل على نهر النيل 3 كيلومترات، وتمت توسعة الكوبري بمقدار الضعف في كل اتجاه، وزيادة عدد الحارات إلى 8 حارات بدلًا من 4 في كل اتجاه سابقًا.

ويأتي تطوير الكوبري ضمن توسعة وتطوير الطريق الدائري بطول 106 كيلومترات.

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كوبري المنيب وزارة النقل توسعة كوبري المنيب الجيزة
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