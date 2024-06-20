إعلان

BBC

بحضور "جمعة".. 25 صورة ترصد تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف

12:53 م الخميس 20 يونيو 2024
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (25)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (26)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (27)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (28)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (29)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (30)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (31)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (32)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (33)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (34)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (35)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (36)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (37)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (24)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (39)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (40)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (38)
  • عرض 18 صورة
    تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف (1)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، تجهيز الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية.

ويتابع وزير الأوقاف، عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف من داخل مجزر البساتين الآلي.

وتبدأ أعمال التوزيع بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

تجهيز لحوم أضاحي محمد مختار جمعة اللحوم البلدية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور نهارية وليلية.. تفاصيل تطوير وتوسعة كوبري المنيب بالجيزة

إعلان

إعلان

* حصيلة مرعبة.. أسماء الحجاج المصريين المتوفين خلال أداء المناسك في جميع المحافظات
* بالفيديو| من الحادثة للدفن.. ماذا حدث فى واقعة مصرع نورهان ناصر ونرجس صلاح؟ (ملف)
* توفي أغلبهم بسبب الحر.. مصرع أكثر من 900 حاج واستمرار البحث عن مفقودين