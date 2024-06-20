بحضور "جمعة".. 25 صورة ترصد تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، تجهيز الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية.

ويتابع وزير الأوقاف، عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف من داخل مجزر البساتين الآلي.

وتبدأ أعمال التوزيع بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة.

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