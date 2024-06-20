إعلان

BBC

وفاة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

12:07 م الخميس 20 يونيو 2024

شركة المقاولون العرب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:


توفي المهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صباح اليوم الخميس، إثر أزمة صحية مفاجئة.


ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق، بمساكن شيراتون مصر الجديدة.


ويتم نقل الجثمان لمدافن الأسرة بمدينة العاشر من رمضان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي "مدافن الخالدين" بعد كارتة الإسماعيلية مباشرة.


ونعت الشركة ببالغ الحزن والأسى، المهندس حسام الدين الريفي، إذ تقدمت بالعزاء إلى أسرته.


المهندس حسام الدين ممدوح عبد الهادي الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.


وشغل "الريفي" قبل ذلك منصب مدير فرع الإسكندرية، كما شغل منصب مدير فرع مدينة نصر وكذلك منصب نائب مدير فرع الإسكندرية.

شركة المقاولون العرب المهندس حسام الدين الريفي وفاة المهندس حسام الدين الريفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرارات جديدة بشأن تأشيرة زيارة السعودية قريبًا.. مصدر يكشف التفاصيل

إعلان

إعلان

* حصيلة مرعبة.. أسماء الحجاج المصريين المتوفين خلال أداء المناسك في جميع المحافظات
* بالفيديو| من الحادثة للدفن.. ماذا حدث فى واقعة مصرع نورهان ناصر ونرجس صلاح؟ (ملف)
* توفي أغلبهم بسبب الحر.. مصرع أكثر من 900 حاج واستمرار البحث عن مفقودين