وفاة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

كتب- محمد فتحي:



توفي المهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صباح اليوم الخميس، إثر أزمة صحية مفاجئة.



ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق، بمساكن شيراتون مصر الجديدة.



ويتم نقل الجثمان لمدافن الأسرة بمدينة العاشر من رمضان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي "مدافن الخالدين" بعد كارتة الإسماعيلية مباشرة.



ونعت الشركة ببالغ الحزن والأسى، المهندس حسام الدين الريفي، إذ تقدمت بالعزاء إلى أسرته.



المهندس حسام الدين ممدوح عبد الهادي الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.



وشغل "الريفي" قبل ذلك منصب مدير فرع الإسكندرية، كما شغل منصب مدير فرع مدينة نصر وكذلك منصب نائب مدير فرع الإسكندرية.

