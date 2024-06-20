بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد جمال، رئيس البرنامج البحثي لمشروع التنمية المستدامة لمحصول "الكاسافا" بديل القمح الذي يجريه مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، عن الفرق بين محصول الكاسافا والبطاطا.

وقال "جمال"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن محصول "الكاسافا" عبارة عن "درنات" تشبه البطاطا وليس بطاطا كما أشيع، موضحًا أنه بفرم درناته ينتج نشا عالي الجودة، وبتقشيره وتعرضه للشمس ينتج عنه دقيق أبيض.

وأشار رئيس البرنامج البحثي لمشروع التنمية المستدامة لمحصول "الكاسافا"، إلى أن محصول الكاسافا من المحاصيل الاستوائية التي لديها القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ودفع ذلك الأمر منظمة الفاو لتسميته بمحصول القرن الواحد والعشرين، فضلًا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة وغير مكلف.

وكان مركز بحوث الصحراء، قد أعلن في بيان له، عن نجاح زراعة الكاسافا لخفض الفجوة من دقيق القمح، حيث أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين؛ لقدرته العالية على تحمل الحرارة العالية، ولأنه ذو احتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذابًا لدى المزارعين والمستثمرين.

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