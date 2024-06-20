حدث ليلًا.. العثور على الكثير من الحجاج المفقودين.. وحالة طقس أول أيام فصل الصيف

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

"الهجرة": العثور على الكثير من الحجاج المفقودين بالسعودية

أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، أن الحجاج المصريين بخير، مشيرًا إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بمتابعة البعثة المصرية للحجاج، وتلبية طلباتهم.

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ارتفاع جديد في الحرارة.. حالة طقس أول أيام فصل الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 20 يونيو أول أيام فصل الصيف، والأحوال الجوية المتوقعة.

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السماسرة استغلوا أحلام البسطاء.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة بموسم الحج 2024؟

قال أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إنه في الوقت الذي يتطلع فيه آلاف من كبار السن البسطاء إلى تحقيق حلم العمر بزيارة بيت الله الحرام، تظهر على السطح أزمة ما يحدث في ملف العمرة والحج من تجاوزات وغش متعمد من قبل بعض السماسرة والشركات الوهمية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من أعلى المستويات في الدولة.

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بيان عاجل لوزارة الهجرة بشأن الحجاج المفقودين والمتوفين بالسعودية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة عملت، منذ اليوم الأول لموسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، على متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي بسبب أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضًا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

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صور ترصد استمرار توافد المواطنين على ساحة برج القاهرة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت ساحة برج القاهرة اليوم الأربعاء إقبالا من المواطنين اللذين حرصوا على الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بين أضرحته الواسعة التي تسودها أجواء الفرحة والسرور.

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بيان من زاهي حواس بشأن مزاعم "الأفروسنتريك" عن الحضارة المصرية

قال عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، إن الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير، ليست لها أي أساس من الصحة، وأنها مجرد تخاريف، وذلك لأن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام ٥٠٠ قبل الميلاد، أي نهاية الحضارة الفرعونية، وعندما حكمت مملكة كوش مصر لم تترك أي آثار علي الحضارة، بل الحضارة المصرية التي أثرت في هؤلاء الناس.

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تنويه مهم من "التنظيم والإدارة" بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

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رغم ارتفاع أسعار اللحوم.. 25% زيادة في أضاحي هذا العام

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 2024 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية.

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امتحانات الثانوية العامة 2024.. الكنترول المركزي يستعد لاستقبال أوراق إجابة اللغة العربية

انتهى الكنترول المركزي في مدينة 6 أكتوبر للتقدير الالكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد التي بدء اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

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