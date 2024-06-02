حرارة شديدة حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد ترد على وصف الطقس بـ"وحش جهنم"



كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن إطلاق مصطلح "وحش جهنم" على موجة الحر الحالية غير علمي وعار تمامًا من الصحة، وكلام غير صحيح وليس له أي سند علمي وليس هناك أي ظاهرة علمية أو مناخية أو بيئية، موضحا أن هذه مصطلحات من أجل أن يكون هناك انتشار للأمر و"تريند" لتبسيط المعلومة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة، وقد بدأ هذا الأسبوع موجة أخرى وتستمر لمدة 10 أيام وهي موجة طويلة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه الموجة تؤثر على المملكة العربية السعودية والكويت والعراق، ومدينة الزهراء في الكويت التي سجلت 52 درجة مئوية.

وأوضحت أن القبة الحرارية تأثيرها أكبر على الشرق الاوسط والخليج، وأن تأثير هذه الموجة طويل ومستمر وسيستمر حتى نهاية الأسبوع وتصل لـ40 درجة مئوية، مطالبة بشرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس البيضاء والفاتحة والتي تعكس أشعة الشمس.

وختمت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "لابد من الحذر من وجود المخلفات على أسطح المنازل والبيوت، خشية انتشار الحرائق خلال الفترة الماضية".