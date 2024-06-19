صور ترصد استمرار توافد المواطنين على ساحة برج القاهرة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك

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كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

شهدت ساحة برج القاهرة اليوم الأربعاء إقبالا من المواطنين اللذين حرصوا على الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بين أضرحته الواسعة التي تسودها أجواء الفرحة والسرور.

يتكون برج القاهرة من 16 طابقا وجرى تصميمة على شكل زهرة اللوتس يوجد على جزيرة الزمالك بنهر النيل ويمكن من خلاله رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر الموجود به.

ويستقبل برج القاهرة، الزائرين من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي، وسعر تذكرة الدخول 70 جنيه للفرد الواحد.

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