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محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها طوال إجازة عيد الأضحى

02:26 م الأربعاء 19 يونيو 2024

المخابز

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأي حي من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الاستراتيجية خاصة الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، وأسطوانات البوتاجاز، والبنزين، والسولار، والوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان الأربعاء، أن الحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري، والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لإحكام الرقابة اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولمتابعة الأسواق ومنع أي مظاهر لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار ناصر ثابت، مدير مديرية التموين، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (٢٧٤٢٠٠١٠ ، ٢٧٤٢٠٠٢٥ ، ٢٧٤٢٠٠٣٧ ، ٢٧٤٢٠٠٣٨) لاتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

وأضاف مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية تقوم بمتابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الحملات على المخابز أسفرت عن تحرير 33 محضرًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع سلع تموينية بأزيد من سعرها.

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