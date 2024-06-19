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وزيرة الهجرة تستقبل أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

11:50 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار التنسيق فيما بين الوزارة واللجنة بشأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ورحبت وزيرة الهجرة بالسفير عمر أبو عيش، معربة عن بالغ امتنانها بهذا اللقاء، في ضوء التعاون القائم بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي بصدد عدة ملفات مهمة وحيوية أبرزها الهجرة.

وتناول اللقاء بين الجانبين مناقشة الملف الخاص بالهجرة والتعاون بشأنه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمشروعات التي يمكن التنسيق بشأنها لتنفيذ استراتيجيات التنمية في جمهورية مصر العربية، بالاستناد إلى العلاقات المصرية الأوروبية الوثيقة.

سها جندي وزيرة الهجرة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي
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