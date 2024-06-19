السياحة: ⁠توافد كبير من الزائرين على المواقع الأثرية والمتاحف خلال إجازة عيد الأضحي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية توافد عدد كبير من الزائرين خلال الثلاثة أيام الأولي من عيد الأضحي المبارك.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار شكلت غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس، لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الغرفة قامت باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار وما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

وتوافد عدد كبير من الزائرين للمتاحف والمواقع الأثرية خلال الثلاث أيام الماضية للعيد، حيث بلغ عدد الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة 28500 زائر بنسبة 8000 زائر في أول أيام العيد، و10500 في اليوم الثاني، و 10000 زائر في اليوم الثالث، كما استقبل المتحف المصري بالتحرير نحو 10 ألاف زائر في حين استقبلت منطقة آثار القلعة نحو 3700 زائر، والمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية نحو 3700 زائر، وقصر الأمير محمد على بالمنيل نحو 570 زائر، في حين استقبل متحف الفن الاسلامي 213 زائر، والمتحف القبطي 410 زائر