أبرزها التعامل مع الأحداث الطارئة.. توجيهات مهمة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، منذ الصباح الباكر خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تطورات الأوضاع في المحافظات عبر اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين.

وحرص وزير التنمية المحلية، بحسب بيان الوزارة، الأحد، خلال اتصالاته الهاتفية مع المحافظين على تقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.



وأكد المحافظون، اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدين هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات؛ لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل على توفير جميع سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم.

كما وجه اللواء هشام آمنة، بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولاً بأول لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

كما شدد اللواء هشام آمنة، على أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم والتأكيد من صلاحياتها والإشراف على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها في المهد وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة قيام القيادات المحلية رؤساء المدن والأحياء والمراكز بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال إجازة العيد لمتابعة تطورات الأوضاع في نطاق عملهم والمرور على الحدائق والمتنزهات العامة وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحامًا خلال أيام العيد.

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات في الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل على راحتهم وتحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين.