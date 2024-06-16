عضو بـ "غرفة السياحة" يحذر من استخدام تأشيرة الزيارة في الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن غالبية الحجاج لن يعتمدوا على تأشيرة الزيارة مرة أخرى بعد موسم الحج لعام 2024، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية هذا الموسم.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الأحداث التي وقعت مع حاملي تأشيرة الزيارة خلال موسم الحج 2024 ستساهم في تقليل استخدام هذه التأشيرة لأداء مناسك الحج مستقبلًا.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى ضرورة إطلاق برامج توعوية في وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بمخاطر استخدام تأشيرة الزيارة، والتأكيد على أنها غير قانونية.

وطالب بالبعد عن استخدام تأشيرة الزيارة لأداء الحج، مؤكدًا أن ذلك غير قانوني ويعرض للجزاءات.

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