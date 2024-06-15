فايزر تخطط لطرح أدوية جديدة لـ 4 أورام سرطانية.. وتكشف عن تعاونها مع مصر

دبي - أحمد جمعة:

كشف الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، باتريك فان دير لو، عن تخصيص الشركة لـ 40 بالمئة من استثماراتها المتعلقة بالبحث والتطوير؛ لعلاج الأمراض السرطانية.

وقال "فان دير لو" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، على هامش احتفال الشركة بمرور 175 عاماً على تأسيسها، إن فايزر طرحت وتطور في الوقت الراهن عددًا من الأدوية الموجهة لعلاج 4 أورام سرطانية، تشمل: سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الدم (الهيموفيليا).

وأضاف: "نهتم بسرطان الثدي للحد من معاناة السيدات اللاتي يصبن بهذا المرض الصعب، بجانب سرطان الرئة حيث سجلنا نتائج استثنائية بشأن دواء "لورلاتينيب"، حيث ساهم في إنقاذ المرضى لـ 5 سنوات إضافية حال حصولهم على هذا العقار، وبالتالي بات يستخدم كخط دفاع أول لهم".

وأشار الرئيس الإقليمي لفايزر إلى أن الشركة طرحت عقارين جديدين لعلاج السرطان في مصر، ومن المنتظر أن تستهدف تطرح عقارات جديدة خلال العام 2024.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الشركة وهيئة الدواء المصرية بشأن زيادة أسعار أدويتها، قال فان دير لو إن "انخفاض قيمة العملة المصرية أثر على كثير من المجالات الاقتصادية، ومنها شركات أدوية"، لكنه شدد في الوقت ذاته أن الشركة لم تقلل من منتجاتها في السوق المصرية أو تخفض إنتاجها، معتبرًا أن "هذا هو وقت التعاون مع الحكومة للوصول إلى حلول للطرفين".

وأضاف: "يمكن أن يتخذ البعض قرار برفع الأسعار أو تقليل المنتجات ولكن يجب أن يكون هناك تعاونًا مع السلطات الصحية أولًا، إذ يجب عبور هذه المرحلة لأنها ليست وضعا سهلًا للجميع سواءً الشركات أو الحكومة المصرية ونحاول إيجاد حلول مشتركة".

وبيّن أن الشركة تعتمد على إنتاج 95 بالمئة من أدويتها في مصر، ويقتصر الاستيراد على 5 بالمئة فقط من المنتجات للأدوية الأكثر ابتكارًا.

وبشأن ارتفاع بعض أسعار الأدوية الخاصة بعلاج الأورام أو الأمراض المناعية، قال الرئيس الإقليمي لفايزر إن هناك توافر لمنتجات الشركة بالقطاعين الحكومي والخاص، بجانب اتفاقية لأسعار الأدوية بناء على المفاوضات مع الحكومة، ومع ذلك استفاد 6 آلاف مريض من "برنامج الوصول" الذي يقدم العلاج بشكل منخفض التكلفة.

بجانب ذلك، فهناك تعاونًا مع الجهات الحكومية، من بينها الشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، لتقديم العلاجات للمرضى في 100 قرية من المستفيدين بالمبادرة، وفق "فان دير لو".

وقالت الشركة إنها نجحت في عام 2023 بوضع بصمة إيجابية في حياة أكثر من 45 مليون مريض، وأكملت 32 عملية إطلاق ناجحة لأدويتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، كما وصلت منتجاتها لنحو 15 ألف مريض من خلال 30 من برامج تيسير وصول المرضى التي نظمتها في 11 دولة في المنطقة.