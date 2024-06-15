ذروة الموجة الحارة.. نصائح الأرصاد لتلافي مشاكل الطقس السيء أول أيام عيد الأضحى



كتب- حسن مرسي:

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يكون يوم الغد، أول أيام عيد الأضحى، شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد فيما عدا المدن الساحلية، حيث يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 38 و39 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية مقارنة باليوم.

ووأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارًا جدًا في كافة مناطق الجمهورية، بما فيها الوجه القبلي وسيناء، نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة في الأيام القادمة.

وقد أشارت إلى أن اليوم السبت كان ذروة الموجة الحارة حيث وصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى حوالي 43 درجة مئوية خلال فترات النهار، وفي بعض المناطق الصعيدية تتجاوزت الـ48 درجة مئوية.

كما أكدت أن هذه الأجواء الحارة تعود لتأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية شديدة الارتفاع في درجات حرارتها وامتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو مما يمنع تشكل السحب ويساهم بالتالي في رفع درجات الحرارة.

وناشدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من شرب السوائل.