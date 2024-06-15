عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة: فتح المجازر بالمجان وحظر نقل وحفظ جلود الأضاحى

كتب- محمد أبو بكر:

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، ويقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وشملت قرارات محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتغريم المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

كما شملت قرارات "المحافظ"، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وفي حالة المخالفة يتم تغريم المخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

وكلف "راشد"، إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات، تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

كما كلف محافظ الجيزة، بحظر نقل وحفظ جلود الهدى و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وتفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة؛ لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن؛ لضبط أية مخالفات على الفور، وتشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت "المحافظة"، بالمواطنين، الالتزام بجميع القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين؛ لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.

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