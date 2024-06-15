موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءًا من غدًا الأحد تشهد حالة الطقس انكسار الموجة الحارة على البلاد، وانخفاض قيم درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة في أول أيام العيد تصل لـ38 درجة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبشأن حالة الطقس اليوم السبت، أشارت "الهيئة"، إن أن البلاد لا تزال تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعية.

ونصحت "الأرصاد"، المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

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