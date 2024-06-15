بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



ألقى الشيخ ماهر المعيقلي أحد أئمة المسجد الحرام، خطبة عرفات من مسجد نمرة، بناء على تكليف من خادم الحرمين الشريفين.



وبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 هـ، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.



ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).



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