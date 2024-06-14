من مدينة نصر لـ "العاصمة الإدارية".. 27 صورة ترصد مشروع مونوريل شرق النيل

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة النقل، إن مشروع مونوريل شرق النيل، يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات "‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب".

وأضافت "النقل"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الجمعة، أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وتابعت "الوزارة"، أن مونوريل شرق القاهرة سيساهم بربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا، وهي ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، والتى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة؛ لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية "صديق للبيئة".

واستطردت "النقل"، المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها إنحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، وتقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

وأردفت "الوزارة"، أن المونوريل يتميز بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، وهو الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع، مضيفة : نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر.

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