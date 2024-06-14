توفيا أثناء العمل.. بيان من وزارة الهجرة بشأن عاملين مصريين بالسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

اطمأنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للمتابعة المستمرة للمصريين بالخارج، بشأن عودة جثماني شقيقين مصريين "محمد عطا" و"خالد عطا"، اللذين توفيا في المملكة العربية السعودية إثر سقوطهما أثناء عملهما في المنطقة الصناعية بالرياض.

وأكدت "جندي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة، الجمعة، أن الوزارة تقف إلى جانبهم في هذا الوقت العصيب.

وقدمت وزيرة الهجرة، في اتصال هاتفي بذوي الشابين، خالص عزائها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مضيفة أن الراحلين تركا حزنًا عميقًا لدينا ولدى الجالية المصرية بالسعودية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الهجرة، تولي اهتماماً كبيراً لرعاية أبنائها في الخارج، وتسعى دائماً لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم ولأسرهم في مثل هذه المواقف الصعبة.

وأكد السفيرة سها جندي، أن الوزارة تتابع عن كثب حالة المصريين في الخارج وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوزارة ستظل دائمًا على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشؤون المصريين في الخارج.

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تعرض شقيقين للموت اختناقًا، أثناء عملهما بالمنطقة الصناعية في الرياض، إثر سقوط أحدهما في بيارة ومحاولة الآخر إنقاذه أثناء عملهما، ما أدى إلى وفاتهما في الواقعة نفسها.