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"الأوقاف": إمام مسجد السيدة زينب خطيبا لعيد الأضحى

03:15 م الجمعة 14 يونيو 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المديريات الإقليمية وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة الصلاة في جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وفى الساحات التى تحددها المديريات بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية، مشددة على عدم جواز أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

ولفتت إلى أنه إذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد عصام الدين مسجد السيدة زينب خطبة عيد الأضحى وزارة الأوقاف صلاة العيد
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