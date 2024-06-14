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نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة

10:59 ص الجمعة 14 يونيو 2024

صلاة الجمعة - أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور نوح العيسوي خطبة الجمعة حول " دين الإنسانية في أسمى معانيها، حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع"، ويتلو القرآن الشيخ محمد عبد البصير.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

صلاة الجمعة وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة
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